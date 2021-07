Ein Leben für die SG Kleenheim

Sabine Fremerey-Warnecke, ehemalige Zweitliga-Handballerin der SG Kleenheim: "Ich hatte zehn Jahre lange eine tolle Zeit bei der SGK. Obwohl der Leistungsgedanke im Vordergrund stand, waren wir wie eine große Familie. Und mittendrin: Jürgen. Mit ihm haben wir immer die 2. Liga gehalten. Er war aber nicht nur unser Trainer, sondern auch der Kopf des gesamten Vereins. Jürgen ist kein Mann der vielen Worte, er packt lieber an. Für mich war er dazu mehr als nur ein Trainer. Er sah in uns nicht nur die Spielerin, sondern auch den Menschen dahinter. So konnten wir auch mit privaten Dingen oder Problemen zu ihm kommen. Er war eine Stütze für mich und spürte, wie er mich in gewissen Situationen zu behandeln hatte. Wir stehen heute noch in Kontakt, und ich freue mich immer, ihn zu sehen. Ich wünsche ihm zu seinem Geburtstag ganz, ganz viel Gesundheit und dass er sich seine Lebensfreude behält. Außerdem wünsche ich ihm, dass er auch mit 75 und darüber hinaus noch alles machen kann, was er will."

Christian Straßheim, Sportlicher Leiter der HSG Kleenheim-Langgöns: "Ich glaube, die meisten Sportler - auch aus unserem Verein - können sich überhaupt nicht vorstellen, was Jürgen immer noch für uns leistet. Ihn als einen Glücksfall für die SGK zu bezeichnen, ist fast schon eine Untertreibung. Jürgen ist das Gesicht des Vereins. Nur dank seines jahrzehntelangen Wirkens spielen wir mit den Frauen heute noch in der 3. Liga. Alleine ihm sind wir es schuldig, diesen Ist-Zustand so lange wie möglich zu erhalten. Ich selbst durfte noch mit ihm in einer Mannschaft auflaufen. Er gehört zu den besten Spielern, die wir je im Club hatten. Der gesamte Verein wünscht Jürgen alles Gute zum Geburtstag und dass er nach seiner Knie-Operation schnell wieder zu Kräften kommt. Wir brauchen ihn. Mit seinem Wissen und seinem Engagement ist er für uns unverzichtbar." (tis)