Einstiger Welt-Handballkeeper Peter Hofmann wird 65

Peter Hofmann bestritt 147 Länderspiele für die DDR. 1986 holte er WM-Bronze, 1988 in Seoul wurde er Olympia-SiebterMit dem SC Leipzig war er 1976 und 1979 DDR-Meister und 1982 Pokalsieger. Im Trikot der SG Wallau/Massenheim holte er 1992 der EHF-Pokal, außerdem wurde er zweimal Deutscher Meister (1992, 1993) und zweimal DHB-Pokalsieger (1993, 1994). Für den damaligen Zweitligisten HSG Dutenhofen/Münchholzhausen spielte er von 1995 bis 1997. Mit seiner zweiten Ehefrau Cornelia (52) wohnt Peter Hofmann in Salz bei Bad Neustadt. Er hat zwei Töchter: Nora aus erster Ehe lebt in Österreich, Marie (24) aus zweiter Ehe in Lichtenfels. Der gelernte Elektriker und Ingenieur für Verkehrstechnik, der seine sportliche Laufbahn als Wasserballer begann, ehe er als 15-Jähriger zum Handball kam, ist zweifacher Opa (afi)