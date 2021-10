Endlich wieder Handball für den jüngsten weiblichen Nachwuchs

In Langgöns konnte sich der weibliche Nachwuchs, wie hier die E-Jugenden der HSG Kleenheim-Langgöns und des TV Hüttenberg, mal wieder bei einem Turnier messen. Foto: HSG Kleenheim-Langgöns

LANGGÖNS - Langgöns (red). Endlich konnte sich auch der heimische weibliche Handball-Nachwuchs der Altersklassen C bis E mal wieder auf dem Handballfeld messen. Nachdem die männlichen Jugenden zwei Wochen vorher ein von der HSG Kleenheim-Langgöns organisiertes Vorbereitungsturnier in Oberkleen bestritten hatten, waren nun in der Karl-Zeiss-Halle in Langgöns die Mädels dran.

Los ging es mit dem Turnier weiblichen Jugend E, an dem neben den Gastgeberinnen noch die HSG Butzbach, der TV Hüttenberg, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen und die HSG Mörlen vertreten. Im Modus "Jeder-gegen-jeden" gewannen die Mädels aus Kleenheim und Langgöns drei ihrer Partien über je 13 Minuten Spielzeit deutlich, nur gegen den späteren ungeschlagenen Sieger vom TVH unterlagen sie knapp und wurden Zweiter vor Butzbach.

Bei den C-Juniorinnen stellten insgesamt sechs Teams im gleichen Modus ihr Können unter Beweis. Den Turniersieg heimste letztlich unbezwungen die HSG Linden ein. Dahinter folgten die HSG Hungen/Lich und die WJSG Bieber/Heuchelheim.

Die D-Jugendteams traten in zwei Vierer-Gruppen mit anschließenden Überkreuz-Platzierungsspielen gegeneinander an. In Gruppe 1 verbuchte die D1 der HSG Kleenheim/Lang-Göns hauchdünn den Gruppensieg vor Hüttenberg, in der anderen Staffel landete die D2 der HSG knapp hinter der HSG Butzbach. Im Spiel um Platz drei siegten die Lokalmatadorinnen mit 7:5 gegen den TVH. Eine wahre Abwehrschlacht war dann das Finale, das die Kleenheimerinnen mit 2:1 gewannen.

Die Turniersiegerinnen fuhren am Ende jeweils mit einem Handball mehr in der Tasche und Süßigkeiten nach Hause, die Zweit- und Drittplazierten freuten sich über Equipment für den Erste-Hilfe-Koffer und Naschereien. Viel wichtiger als die Preise war jedoch das schöne Gefühl, ein Stück Normalität zurückgewonnen und endlich wieder wettkampfmäßig Handball gespielt zu haben.