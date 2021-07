"Endlich wieder Handball" in Wettenberg

Jetzt teilen:

WETTENBERG - Unter dem Motto "Endlich wieder Handball" hatten die Männer der HSG Wettenberg zu einem Blitzturnier eingeladen. Neben dem gastgebenden Oberligisten und der zweiten Mannschaft der HSG, die auch in der kommenden Saison in der Bezirksoberliga spielt, waren noch die beiden Landesligisten TSF Heuchelheim und HSG Linden am Start. Ursprünglich als Rasenturnier auf dem Krofdorfer Sportplatz geplant, zog man aufgrund der unbeständigen Witterungsverhältnisse dann doch in die Halle der Gesamtschule Gleiberger Land in Launsbach um.

Und so entwickelten sich bei den Spielen von über zweimal 15 Minuten, bei denen der Spaß im Vordergrund stand, für den frühen Zeitpunkt und nach der langen komplett handballfreien Zeit doch recht interessante Begegnungen, bei denen allen Akteuren die Freude an ihrem Sport anzumerken war. Die Schiedsrichterinnen Tanja Tröller und Janine Tafferner sowie "Schiri-Oldie" Norbert Kneissl hatten mit den fairen Spielen keinerlei Probleme und ebenso viel Spaß, wieder auf dem Handballfeld zu stehen wie die Spieler und ihre Trainer an den Seitenlinien.

Ergebnisse im Überblick

HSG Wettenberg - TSF Heuchelheim 12:10, HSG Wettenberg - HSG Linden 20:14, HSG Wettenberg - HSG Wettenberg II 14:10, HSG Wettenberg II - HSG Linden 11:11, HSG Wettenberg II - TSF Heuchelheim 12:12, TSF Heuchelheim - HSG Linden 12:9. - Abschlusstabelle: 1. HSG Wettenberg (6 Punkte/46:34 Tore), 2. TSF Heuchelheim (3/34:33), 3. HSG Wettenberg II (2/

33:37), HSG Linden (0/34:43).