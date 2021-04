Endlich wieder Training

Ein gutes Jahr beeinträchtigt nun die Coronavirus-Pandemie nun schon unser Leben, den Sport und demnach auch die Aktivitäten der Handball-Spielgemeinschaft Wettenberg, diewie alle anderen Vereine , im Frühjahr 2021 den Spiel- und Trainingsbetrieb einstellen musste. Um ihre jungen Handballer zumindest ein wenig bei der Stange zu halten, machte ihnen die HSG diverse (Mitmach-)Angebote ...

Im Mai duellierten sich die Nachwuchsballwerfer rund sechs Wochen lang - in zwei Gruppen (Minis bis D-Jugend und C- bis A-Junioren) aufgeteilt - in kleinen Challenges zu bestimmten Themen (Wer hat die besten Wurfvarianten? Wer schafft die meisten Seilsprünge? Wer absolviert einen Parcours am schnellsten? etc.). Die entsprechenden Videos wurden dann von einer Jury nach Kreativität und sportlicher Leistung bewertet.

Nach dem ersten Lockdown und den folgenden Lockerungen wurde gemäß der dann gültigen Distanz- und Hygieneregeln sowie den Phasen des Return-To-Play-Konzepts des DHB wieder trainiert. Zunächst draußen auf dem Schulhofparkplatz, ab Mitte Juni dann in der wieder geöffneten Halle.

Groß waren die Hoffnungen, relativ "normal" in die neue Saison starten zu können. Die Vorbereitung verlief fast schon wie üblich, ab August waren sogar Freundschaftsspiele möglichNach einer kurzen Pause in den Sommerferien ging es weiter und auch das über Ostern ausgefallene traditionelle Jugend-Trainingslager in Biedenkopf mit rund 70 teilnehmenden Kindern konnte nachgeholt werden. Kurz danach war aber wieder Schluss, das Virus verhinderte den Start der neuen Runde.

Im Dezember führte der Verein in Kooperation mit einem Supermarkt eine "Nikolausaktion" durch. Dabei bekam jedes Teammitglied von seinem Trainer ein mit Leckereien gefülltes Tütchen vorbeigebracht. In Kontakt blieben die Übungsleiter mit den Eltern und Kindern während des zweiten Lockdowns weiterhin über WhatsApp-Gruppen, der Vorstand und die Coaches tauschten sich regelmäßig per Zoom-Meetings über den aktuellen Stand aus.

Großer Beliebtheit erfreute sich die von Jugendwartin Sina Hohl ins Leben gerufene und etwa fünf Wochen andauernde "Laufchallenge", die kürzlich abgeschlossen wurde. Dabei konnten die jungen (und älteren, den auch die Aktiven beteiligten sich) Handballer zeitlich flexibel eine rund 2,5 Kilomter lange und extra in Krofdorf für sie abgesteckte Runde in Richtung Schwimmbad und Fohnbachtal mit Start und Ziel an der Eduard-David-Halle absolvieren. Integriert waren drei Stationen, an denen sie eine bestimmte Übung machen und ihren Namen hinterlassen konnten. Für die jeweiligen Wochensieger, die gemäß einer Liste mit den eingetragenen Laufzeiten ermittelt wurden, gab es kleine Preise. "Gerade in den ersten beiden Wochen gab es eine mega Run auf die Aktion", ist die Organisatorin zufrieden. "Auch die Eltern, die teilweise ebenfalls mitgelaufen sind, haben sich gefreut, dass die Kinder sich wieder bewegen können und wieder ein Ziel vor Augen haben", berichtet Sina Hohl. (lew)