Erster Sieg für Handball-A-Jugend des TV Hüttenberg

Wetzlar (hüt). Zwei Siege waren eingeplant gewesen, am Ende gelang aber nur einem mittelhessischen Vertreter in der Handball-Bundesliga der männlichen A-Jugend einer: Der TV Hüttenberg gewann knapp mit 28:27 in bei der Hanau, die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen verpasste dagegen Saisonerfolg Nummer zwei und unterlag überraschend beim VfL Eintracht Hagen in einem ähnlichen engen Duell mit 31:32.

HSG Hanau - TV Hüttenberg 27:28 (13:16): Erstes Erfolgserlebnis für den TVH. Die Mannschaft von Trainer Michael Ferber belohnte sich in Hanau nach couragierter Leistung mit den ersten Punkten "Es ist letztendlich das zu erwartende enge und kampfbetonte Spiel gewesen, mit einem verdienten Sieg für meine Mannschaft", sagte Ferber nach der Partie. Er hatte von Beginn an eine gute Leistung seiner Truppe gesehen, die quasi über 60 Minuten in Führung lag und als verdienter Gewinner die Heimreise antreten durfte.

Bereits nach sechs Minuten hatte Hüttenbergs Topscorer Philipp Schwarz das 5:2 aus Sicht seiner Farben erzielt, ehe er nach 20 Spielminuten zum 12:8 traf. Unmittelbar mit der Halbzeitsirene netzte Noel Hoepfner zum Stand von 16:13 ein.

In der zweiten Halbzeit sahen die 65 Zuschauer eine ähnliche Partie, denn die Gäste aus Mittelhessen bestimmten weiterhin dias Geschehen, ließen defensiv aber doch noch Lücken erkennen, die Hanau iim Spiel hielten. "Wir konnten während des gesamten Spieles nur phasenweise die kompletten Angriffsaktionen von Hanau unterbinden. Zu häufig gelang dem Gegner dann doch noch ein Tor", berichtete Ferber. Da die Angriffsleistung aber erneut das Prädikat "sehr gut" verdiente, rettete der TVH am Ende den Sieg über die Ziellinie, auch wenn der Gastgeber Sekunden vor Ende noch einmal bis auf einen Treffer herankam.

TVH-Angriff verdient sich

das Prädikat "sehr gut"

"Alle Spieler wurden ihrer Aufgabe heute gerecht. Doch müssen wir es zukünftig schneller schaffen, uns an die Linie der Schiedsrichter anzupassen und durch eine konsequentere Deckungsleistung den Angriff entlasten", so ein zufriedener Michael Ferber.

Hanau: Hohenberger, Weigand, Scholl, Schierling, Durmic (3/3), Gutknecht, Moock, Schramm (6), Schröder (2), Faust (2), Schreiber, Vazques (1), Schieder (2), Busse (7).

Hüttenberg: Rüspeler, Hermann, Castillo, Stoppel, Pioch (1), Kirschner (4), Opitz (3), Theiß (4), Schwarz (8/5), Wolf, Lodders (1), Hoepfner (4), Hantl (3).

VfL Eintracht Hagen - HSG Dutenhofen/Münchholzhausen 32:31 (20:17): Genauso viele Probleme wie die Organisatoren in Hagen mit der Internetverbindung - es konnte kein elektronischer Spielbericht erstellt werden - hatte die HSG Dutenhofen/Münchholzhausen mit dem heimischen VfL Eintracht. "Das war wirklich eine sehr schlechte Leistung von uns heute. Wir konnten zu keiner Zeit an unser Spiel aus der Vorwoche anknüpfen", sagte ein enttäuschter Co-Trainer Andreas Klimpke nach der knappen - und nicht unbedingt eingeplanten - Niederlage bei den Westfalen.

Dabei zog sich durch die komplette Begegnung, dass es der HSG nicht gelang, den körperbetonten und präsenteren Rückraum der Heimmannschaft in den Griff zu bekommen. Die von Gennadji Chalepo und Klimpke zwischendurch angeordnete 6:0-Deckung, die im vorherigen Spiel gegen die HSG Hanau noch der Erfolgsfaktor war, half genauso wenig wie die 3:2:1-Deckung zuvor.

Hätte sich die HSG an einem "normalen" Tag wohl frühzeitig und deutlich von einem Gegner von Hagens Format absetzen können, blieb es diesmal ausgeglichen. "Auch offensiv hatten wir zu viele Phasen mit Leerlauf, haben spielerisch nicht die notwendigen Mittel gefunden, schlechte Entscheidungen getroffen und zu früh abgeschlossen", kritisierte Klimpke die gebotene Leistung.

Als am Ende dann noch einige ungünstige Schiedsrichter-Entscheidungen gegen die Domstädter hinzukamen, kam es, wie es kommen musste, Hagen setzte sich am Ende knapp mit 32:31 durch. "Das war ein Problem, ist uns als Ausrede aber zu billig", so Klimpke, der ankündigte, die Niederlage in der nun beginnenden Trainingswoche noch einmal im Detail aufzuarbeiten.

Hagen: Umeijiego, Stublla; Böcker, Gödecker, Bratzke, Grüger, Makowiecki, Klein, Trapp, Ingwald, Friedberg, Kosakowski, Laufer, Lohoelter.

Dutenhofen/Münchholzhausen: Rinn, Jakob; Gast, Schäffer, Boczkowski, Steinmüller, Datz, Hofmann, Frenko, Weimer, Geffert, Müller, Jung.

(Torschützen wegen technischer Probleme nicht gemeldet)