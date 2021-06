Finn Knop: Mit der Hessenauswahl zum Finalsieg

Finn Knop war nicht der Einzige, der Mittelhessen in Hoyerswerda vertrat. Im Kader stand auch noch Kreisläufer Jorik Eichhorn, der ebenfalls für den TV Hüttenberg spielt. Bei den Mädchen zeigten für den Jahrgang 2006 Mia Klimpke (HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, ab Sommer HSG Bensheim/Auerbach), Paula Löhr (HSG Dilltal) und Rike Bohn (HSG Hungen/Lich) ihr Können. Als Trainerin fungierte Kerstin Grölz aus Staufenberg. Das Team Hessen kam in der Gruppe auf Rang drei und wurde in der Endrunde nach einem 18:23 gegen Südbaden Sechster. Der Turniersieg ging an Mecklenburg-Vorpommern. (tis)