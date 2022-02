Frauen der HSG Wettenberg erledigen Pflichtaufgabe

Glücklich mit dem Sieg: Kai Nober, Trainer der HSG Wettenberg. Foto: Jenniver Röczey

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETTENBERG-LAUNSBACH - Die HSG Wettenberg hat in der Handball-Oberliga der Frauen einen Meisterrundenplatz erobert. Im Heimspiel gegen Staffelschlusslicht TSV Eintracht Böddiger wurde das Team von Trainer Kai Nober seiner Favoritenrolle jederzeit gerecht und siegte mit 37:21 (19:11). "Wir haben in der Anfangsphase ein paar Chancen liegenlassen, uns dann im Abschluss aber deutlich gesteigert. Auch in der Abwehr standen wir so ab der zehnten Minute noch besser und kamen dadurch auch zu einfachen Toren", war HSG-Coach rundum zufrieden.

Lediglich beim 1:0 nach 27 Sekunden lagen die Gäste in Führung, ein Remis konnte Böddiger nur bis zum 3:3 (7.) in Händen halten. Danach waren die Wettenbergerinnen das klar bessere Team und setzten sich frühzeitig ab. Nach dem schnellen 3:0-Lauf zum 6:3 (10., Luisa Risse) hielt die Eintracht noch bis zum 6:8 (14.) dagegen, ehe es doch schnell deutlich wurde. Aus einer starken Defensive heraus schaltete die Nober-Sieben immer wieder schnell um und zog nach Stephanie Schöns Tor nach 21 Minuten bereits auf 13:7 davon. Aus den Kabinen kam Wettenberg dann ein wenig unkonzentriert (20:14, 34.), legte den Hebel aber ruckzuck wieder um. Sechs Minuten später bedeutete ein 4:0-Lauf, abgeschlossen von Janine Tafferner, nämlich das 24:14 und damit bereits die Entscheidung in dieser Partie. Doch obwohl die Fronten schon vor der Schlussphase geklärt waren, ließ die Nober-Truppe nicht nach und baute den Vorsprung über das 29:16 (52.) und 33:18 (55.) immer weiter aus. Toni Schuldt gelang dann in der Schlussminute der 37. und letzte HSG-Treffer in einer doch sehr einseitigen Partie.

Wettenberg: Habermehl, Rinn - Münch (3), Schuldt (5/5), Büsselberg (3), Goncalves (1), Tafferner (5), Pohl (1), Schwab (4), Risse (4), Tröller (3), Till (3), Schneider (3), Schön (2).

Böddiger: Ritter, Dippel - Berger (1), Eberhardt (1), Theis (3), Brenzel (1), Dieling (3), Eren, Hasper (3), Kühlborn (9), Konetzka, Springer, Giese, Mattern.

Schiedsrichter: Heinzel/Wieprecht (Wallau/Massenheim) - Zeitstrafen: keine - Siebenmeter: 5/5:0.