Donnerstag,
23.04.2020 - 18:05
2 min
Frauenhandball-Drittligist HSG Kleenheim-Langgöns hat endlich Klarheit
Für die HSG Kleenheim-Langgöns ist die Zeit des Wartens vorbei. Die Saison in der 3. Handball-Liga der Frauen ist aufgrund der Corona-Pandemie vorzeitig beendet, die Mannschaft von Trainer Marc Langenbach hat endlich Klarheit.
Aus Sicht von Kleenheim-Langgöns-Trainer Marc Langenbach kommt der Saisonabbruch zu spät. Foto: Martin Weis
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