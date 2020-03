Friedberg ist gerettet, Lollar auch?

Jetzt teilen:

Wetzlar (tis). Offiziell ist es zwar noch nicht, aber durch den Rückzug des TSV Lang-Göns sollte die TG Friedberg den Klassenerhalt in der Männerhandball-Landesliga sicher haben. Die Burgstädter haben die Saison als Vorletzter abgeschlossen, doch da der TSV freiwillig absteigt, sollten sie dadurch gerettet sein. Selbst für den Tabellenletzten HSG Lollar/Ruttershausen ergeben sich dadurch neue Möglichkeiten. Denn weil es zu keinen Aufstiegsspielen der Bezirksoberliga-Zweiten aus dem Bezirk Gießen und Frankfurt/ Wiesbaden kommt, ist in der zweithöchsten hessischen Spielklasse theoretisch noch ein weiterer Platz frei.

Noch weiß niemand,

was in Liga drei passiert

"Wir sind aktuell noch in einem Schwebezustand, weil niemand weiß, was in der 3. Liga passiert (diese Klasse pausiert aktuell noch, Anm. d. Red.). Aber die Wahrscheinlichkeit, dass Lollar/Ruttershausen in der Landesliga bleibt, ist sehr hoch", bestätigte Klassenleiter Manfred Leber (Dreieich) auf Nachfrage dieser Zeitung.