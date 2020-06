Fünf Neuzugänge bei Oberliga-Handballerinnen des TV Hüttenberg

Nach den Stationen HSG Kleenheim/Langgöns und HSG Dutenhofen/MÜnchholzhausen jetzt wieder für den TV Hüttenberg am Ball: Lisa Naumann. Foto: Florian Gümbel

HÜTTENBERG (mcs). Nachdem Frauenhandball-Oberligist TV Hüttenberg in den vergangenen Wochen bereits einige Abgänge zu vermelden hatte, nimmt der neue Kader für Saison 2020/21 nun konkrete Formen an. Gleich fünf Neue gegrüßt das Team des neuen Trainergespannes Peter Tietböhl und Andreas Scholz in seinen Reihen.

Wohl bekanntester Zugang des TVH dürfte Janina Langenbach sein, die in der abgelaufenen zunächst noch für den Drittligisten HSG Kleenheim-Langgöns aktiv war, dann aber schon während der Rückrunde zu ihrem Heimatverein zurückgekehrt war. Vom Landesligisten HSG Dutenhofen/ Münchholzhausen wechseln sowohl Torhüterin Marieke Naß als auch die rechte Rückraumspielerin Lisa Naumann wieder zu dem Verein zurück, für den sie bereits in der Jugend spielten, zudem trägt Luisa Hickel, die ebenfalls in der vorherigen Runde in der Landesliga, aber für den TSV Griedel, aufgelaufen war, nun das TVH-Trikot. Von Tietböhls "alter" Mannschaft, der A-Jugend der HSG Kleenheim/ Langgöns, kommt Lara Roos, die Linkshänderin kann sowohl im rechten Rückraum als auch auf der Rechtsaußenposition eingesetzt werden.

Auch Trainertocher Lisa Tietböhl ist wieder an Bord

"Damit haben wir unseren Kader weiter verjüngt, er birgt aber auch viel Qualität. Zudem sind wir nun ausgeglichener besetzt und wollen in der nächsten Saison einen Platz in der vorderen Tabellenhälfte anpeilen", so Tietböhl, der seine nach einem Achillessehnenriss wieder fitte Tochter Lisa ebenfalls als quasi Neuzugang ansieht.