Für Handball-Trainer Thomas Weber bleibt die Deutsche Meisterschaft mit der A-Jugend der HSG Wetzlar unvergessen

Thomas Weber wohnt in DarmstadtEr ist verheiratet mit Ina und hat mit ihr die drei Kinder Darren, Leona und IanIm Sommer 2014 wechselte der 54-Jährige zur HSG WetzlarMit der A-Jugend gewann er 2017 die Deutsche Meisterschaft, mit der U 23 stieg er 2018 in die 3. Bundesliga auf. Die Lehrkraft im Angestelltenverhältnis ist zudem noch Honorartrainer beim Hessischen Handball-Verband und dort aktuell in der Trainerausbildung tätig. In seiner Freizeit spielt Weber gerne Squash. (tis)