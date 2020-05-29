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Freitag, 29.05.2020 - 15:30
6 min

Für Handball-Trainer Thomas Weber bleibt DM-Titel mit HSG Wetzlar unvergessen

Nach sechs erfolgreichen Jahren hört Trainer Thomas Weber bei den Handballern der HSG Wetzlar auf. Im großen Interview blickt er auf seine Zeit bei den Grün-Weißen zurück.

Hört nach sechs Jahren bei der HSG Wetzlar auf: Handball-Trainer Thomas Weber. Foto: Florian Gümbel

Hört nach sechs Jahren bei der HSG Wetzlar auf: Handball-Trainer Thomas Weber. Foto: Florian Gümbel

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ZUR PERSON

Thomas Weber wohnt in DarmstadtEr ist verheiratet mit Ina und hat mit ihr die drei Kinder Darren, Leona und IanIm Sommer 2014 wechselte der 54-Jährige zur HSG WetzlarMit der A-Jugend gewann er 2017 die Deutsche Meisterschaft, mit der U 23 stieg er 2018 in die 3. Bundesliga auf. Die Lehrkraft im Angestelltenverhältnis ist zudem noch Honorartrainer beim Hessischen Handball-Verband und dort aktuell in der Trainerausbildung tätig. In seiner Freizeit spielt Weber gerne Squash. (tis)

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