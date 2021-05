Für Stefan Lex geht es von Pohlheim aus zurück in Liga eins

Da trug er noch das Hammer Trikot und war zu Gast bei seinem Ex-Verein TV Hüttenberg. Jetzt ist Stefan Lex sogar wieder in den ersten Liga unterwegs. Foto: Steffen Bär

ERLANGEN/WETZLAR - Was diese Zeitung bereits am Vortag exklusiv vermeldet hatte, ist nun perfekt: Stefan Lex springt beim von Verletzungssorgen geplagten Handball-Bundesligisten HC Erlangen in die Bresche. Dies teilte der Verein nun offiziell auf seiner Homepage mit.

Der gebürtige Kirch-Gönser, der 2011 mit dem TV Hüttenberg in die erste Liga aufstieg und im Sommer 2020 vom ASV Hamm zum Oberligisten HSG Pohlheim wechselte, mit diesem aber Pandemie-bedingt noch kein Ligaspiel absolvieren konnte, soll laut der Mitteilung nach dem Ausfall der beiden etatmäßigen Linkshänder, Sime Ivic und Antonio Metzner, Youngster Daniel Mosindi im rechten Rückraum zur Seite stehen und ist bereits zum Team gestoßen. "Ich bin sehr froh, dass Stefan Lex bereit ist, uns auszuhelfen. Er ist ein erfahrener Bundesligaspieler, der unseren deutlich ausgedünnten Kader ein wenig breiter macht", wird Erlangens Geschäftsführer René Selke zitiert.