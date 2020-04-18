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Handball Wetzlar

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Samstag, 18.04.2020 - 04:40
4 min

Geburtstagskind Günter Seipp ist der "Beckenbauer des Handballs"

Wetzlar ist die heimliche Hauptstadt Hessens. Das ist auch der Arbeit von Günter Seipp zu verdanken. An diesem Samstag wird er 80.

Alexander Fischer: Chefreporter Wetzlar
Von Alexander Fischer
Chefreporter Wetzlar
Feiert seinen 80. Geburtstag: Günter Seipp. Foto: Alexander Fischer

Feiert seinen 80. Geburtstag: Günter Seipp. Foto: Alexander Fischer

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Handball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar
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