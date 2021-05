Hanauer rutschen wieder ab

Jetzt teilen:

WETZLAR - Es ist und bleibt es eine knappe Kiste: In der Gruppe A der Aufstiegsrunde zur 2. Handball-Bundesliga der Männer ist nach vier von sieben Spieltagen das Feld eng beieinander und somit noch alles möglich. Von der Couch aus musste der einzige hessische Vertreter und Liga-Rivale der heimischen HSG Dutenhofen/Münchholzhausen, die HSG Hanau, an ihrem spielfreien Wochenende etwa verfolgen, wie die restlichen Begegnungen nicht unbedingt nach dem eigenen Geschmack verliefen. Sowohl der TuS Dansenberg mit einem 24:21-Erfolg gegen die HSG Krefeld Niederrhein als auch der VfL Pfullingen mit einem deutlichen 32:24-Heimsieg gegen den HC Oppenweiler/Backnang landeten nämlich Überraschungen. Von Rang drei rutschte Hanau daher auf den fünften Platz der Gruppe ab.

In Gruppe B ist derweil der 1. VfL Potsdam auf dem besten Wege gen Zwischenrunde. Nach dem 33:27 gegen den TuS Spenge haben die Brandenburger nun 6:2 Zähler auf dem Konto, auch der VfL Eintracht Hagen (28:28 gegen Hildesheim) hat mit 5:1 Punkten gute Karten. Die Plätze drei und vier der Gruppe nehmen derzeit der HC Empor Rostock (4:4 Punkte) und Eintracht Hildesheim (3:5 Punkte) ein.

Derweil ist in der Aufstiegsrunde zur 2. Bundesliga der Frauen der Startschuss gefallen und sind fünf Drittligisten, allerdings keiner aus der Mittel-Staffel, in der auch die HSG Kleenheim-Langgöns am Ball war, auf die Reise quer durch die Republik gegangen. Zusammen über 1500 Kilometer an einfacher Wegstrecke legten die beiden Auswärtsteams SV Allensbach und ESV Regensburg dabei am ersten Spieltag zurück. Zumindest Allensbach musste sich infolge der 25:30-Pleite beim MTV Heide mit einer Niederlage auf die Rückreise zu begeben. Die Regensburgerinnen setzten sich indes beim Frankfurter HC klar mit 29:20 durch. Am nächsten Wochenende steigt dann auch der TV Aldekerk ein. Der Erst- und Zweitplatzierte der Aufstiegsrunde steigen direkt auf, der Rangdritte bestreitet im Anschluss eine Relegation gegen den Drittletzten der 2. Liga.