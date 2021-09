Handball A-Jugend: Das schwierige erste Jahr

Bedingt durch die Pandemie wurde das Teilnehmerfeld in der A-Jugend-Bundesliga der Saison 2021/22 auf 48 Teams erweitert, diese gehen zunächst in acht Vorrundengruppen an den Start. Die Erst- und Zweitplatzierten der Vorrundengruppen erreichen die Hauptrunde A (zwei Achter-Staffeln), die Vorrundenplätze drei bis sechs führen derweil in die Hauptrunde B (vier Achterstaffeln). Die vier besten Teams dieser Staffeln komplettieren neben den Teilnehmern an der Hauptrunde A das Sechzehntel-Finale um die Deutsche MeisterschaftParallel zu diesen K.o.-Runden auf dem Weg zum Meistertitel ermitteln die im Sechzehntel-Finale unterlegenen Teams ebenfalls im K.o.-System bis hin zu einem Final-Four den DHB-Pokal-Sieger der männlichen A-Jugend. Die Achtelfinale-Teilnehmer im Meisterschaftsrennen und die Beteiligten am DHB-Pokal-Final-Four sichern sich die direkte Qualifikation für die Saison 2022/23 in der A-Jugendbundesliga männlich. (hüt)