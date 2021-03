Handball: Aktuelle Saison endgültig beendet

Der Ball ruht nicht nur weiterhin im hessischen Amateurhandball. Nach den jüngsten Beschlüssen des Verbandspräsidiums wird die Saison 2020/2021 auch defintiv nicht mehr angepfiffen. Foto: imago

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Schluss, Aus, Ende: Der Hessische Handball-Verband hat auf seiner Präsidiumssitzung am Donnerstag endgültig Nägel mit Köpfen gemacht und die Saison 2020/2021 beendet - mit wenigen Ausnahmen. In einer Pressemitteilung des Verbandes heißt es etwas kryptisch dazu: "Die Aussetzung des Spielbetriebs im Erwachsenenbereich wird bis zum geplanten Ende der Runde am 9. Mai 2021 verlängert und die vom Anfang der Runde weg gelegten Spiele nach dem 9.Mai 2021 werden nicht mehr ausgetragen."

Im weiteren Verlauf der Mitteilung wird der Verband deutlicher: "Diese Beschlüsse bedeuten de facto eine Beendigung der Pflichtspielrunden 2020/2021 im Erwachsenenbereich."

Zu besagten Ausnahmen zählen "Spiele der A-Jugend-Bundesligen und Qualifikationsspiele zu diesen Klassen, Spiele um die Deutsche Meisterschaft der B-Jugend, Aufstiegsspiele zur 3. Liga sowie Freundschaftsspiele jeglicher Art." Diese Partien seien ab dem 29. März zugelassen, stets unter der Voraussetzung, dass "die Verordnung des Landes Hessen, der Halleneigner und die örtlichen Gesundheitsbehörden" dies zulassen.