Montag,
25.05.2020 - 18:15
1 min
Handball-Bezirk Gießen vergibt Plätze für die Ober- und Landesligen
Der Handball-Bezirk Gießen hat seine Liste bekanntgegeben, welche Jugendteams in der nächsten Saison in der Ober- beziehungsweise Landesliga spielen könnten.
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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