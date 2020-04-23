Donnerstag,
23.04.2020 - 17:55
2 min
Handball-Drittligist HSG Wetzlar U 23 verbessert sich
Die Handball-Saison in der 3. Liga der Männer ist wegen der Corona-Pandemie vorzeitig beendet worden. Für die HSG Wetzlar U 23 bedeutet das Rang vier und viel Lob für die junge Mannschaft von Trainer Thomas Weber.
Die Abschiedsfeier für den scheidende Wetzlarer Coach Thomas Weber muss verschoben werden. Foto: Florian Gümbel
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