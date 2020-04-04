Samstag, 04.04.2020 - 14:30
5 min
Handball: Für den TV Lützellinden wird am 30. April 1988 ein Traum wahr
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
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NEUE SERIE
Mittelhessen ist mehr als Elefantenklo, Kalsmunt, Sprudelhof oder Wilhelmsturm. Mittelhessen steht für Spitzensport, und dies schon jahrzehntelang. In einem Umkreis von wenigen Kilometern sind und waren Top-Clubs aus Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Tischtennis und Fußball zu Hause. Sie alle blicken auf Erfolge und Tragödien, vor allem aber auf Spiele zurück, die unvergessen bleiben. Und die wir Ihnen, liebe Leser, in einer kleinen Serie in Erinnerung rufen wollen. (afi)
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