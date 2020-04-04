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Samstag, 04.04.2020 - 14:30
5 min

Handball: Für den TV Lützellinden wird am 30. April 1988 ein Traum wahr

Der 30. April 1988 ist ein besonderer Tag in der Geschichte des TV Lützellinden. Mit dem 18:16 gegen Leverkusen sichert sich das Team die Deutsche Meisterschaft. In unserer Serie blicken wir zurück auf unvergessene Sportereignisse in der Region.

Volkmar Schäfer: Sportredakteur Wetzlar
Von Volkmar Schäfer
Sportredakteur Wetzlar
Durchgesetzt: Sandra Mielke (r.) vom TV Lützellinden gegen Leverkusens Renate Wolf und Astrid Seiffert-Hühn (l.). Archivfoto: Gerhard Uhl

Durchgesetzt: Sandra Mielke (r.) vom TV Lützellinden gegen Leverkusens Renate Wolf und Astrid Seiffert-Hühn (l.). Archivfoto: Gerhard Uhl

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NEUE SERIE

Mittelhessen ist mehr als Elefantenklo, Kalsmunt, Sprudelhof oder Wilhelmsturm. Mittelhessen steht für Spitzensport, und dies schon jahrzehntelang. In einem Umkreis von wenigen Kilometern sind und waren Top-Clubs aus Handball, Basketball, Volleyball, Eishockey, Tischtennis und Fußball zu Hause. Sie alle blicken auf Erfolge und Tragödien, vor allem aber auf Spiele zurück, die unvergessen bleiben. Und die wir Ihnen, liebe Leser, in einer kleinen Serie in Erinnerung rufen wollen. (afi)

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Weiterführende Links
TV Lützellinden: "Meistermacher" Jürgen Gerlach im Interview
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