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Freitag, 05.06.2020 - 17:00
5 min

Handball: Hüttenbergs U 23 und Bieber/Heuchelheimer Youngster wieder im Training

Getreu dem Positionspapier "Return to play" wagen sich einige heimische Handballteams vorsichtig wieder an einen einigermaßen geregelten Trainingsbetrieb heran.

Von Marc Steinert
Die Zeit des Fithaltens an der frischen Luft, wie es Handballer des TV Hüttenberg U 23 ähnlich wie die hier abgebildeten der HSG Erbach/Dorf-Erbach getan haben, geht langsam zu Ende. Nach und nach öffnen auch wieder die Hallen. Foto: Reimund Turnwald

Die Zeit des Fithaltens an der frischen Luft, wie es Handballer des TV Hüttenberg U 23 ähnlich wie die hier abgebildeten der HSG Erbach/Dorf-Erbach getan haben, geht langsam zu Ende. Nach und nach öffnen auch wieder die Hallen. Foto: Reimund Turnwald

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Handball Wetzlar Ort Hessen Lahn-dill-kreis Wetzlar,-stadt Wetzlar Sportart Handball Sport
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