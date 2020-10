Handball in Hessen ruht bis Jahresende

Die Handbälle werden in Hessens Spielklasse erst einmal bis Ende des Jahres im Schrank verstaut. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Die Beschlüsse von Bundesregierung und Ministerpräsidenten und die damit einhergehenden neuen Corona-Regeln legen den Handballspielbetrieb in Hessen nun länger als bislang geplant lahm. Das Präsidium des Landesverbandes hat in seiner Videokonferenz beschlossen, "die Unterbrechung des Spielbetriebs für alle Spielklassen im gesamten Verbandsgebiet bis zum 31.12.2020 zu verlängern. Dies gilt auch für sämtliche Auswahl- und Stützpunktmaßnahmen des Verbandes und der Bezirke", heißt es in einer Mitteilung von HHV-Präsident Gunter Eckart vom Donnerstag. "Nicht betroffen von dieser Entscheidung sind die Spiele der HBL, HBF, 3. Ligen und der Jugend-Bundesligen. Für deren Spielbetrieb wird es eine separate Entscheidung des DHB bzw. der Ligaverbände geben", lautet die Ergänzung. Der Hessische Handball-Verband strebe an, den Spielbetrieb nach den Weihnachtsferien mit Beginn der Rückrunde wieder aufzunehmen. Eine endgültige Entscheidung dazu erfolge im Dezember 2020.