Handball-Pause wird auch auf HHV-Ebene bis 31. Januar verlängert

WETZLAR - Nachdem bereits auf DHB-Ebene die Corona-bedingte Handball-Spielpause in der 3. Liga und der Jugend-Bundesliga bis mindestens zum 31. Januar verlängert worden war, hat der Hessische Handball-Verband (HHV) nun nachgezogen und sich ebenfalls für diesen frühsten Termin für einen möglichen Neustart in den Spielklassen von der Oberliga abwärts bis runter in die Bezirke entschieden.

"Aufgrund der gestrigen Entscheidung der Bundes- und Landesregierungen, den Lockdown bis zum 10. Januar 2021 zu verlängern, hat das Präsidium des Hessischen Handball-Verbands heute beschlossen, die Aussetzung des Spielbetriebs im Verbandsgebiet bis einschließlich 31. Januar 2021 zu verlängern", teilte der Verband in einem Schreiben vom Donnerstagmittag mit. Über evtuelle weitergehende Maßnahmen werde spätestens Anfang Januar entschieden. "Weiterhin gültig bleibt der Beschluss, dass der Spielbetrieb erst dann wieder aufgenommen werden kann, wenn vorher ein mindestens dreiwöchiger Trainingsbetrieb unter Wettkampfbedingungen stattfinden konnte", heißt es weiter in der von HHV-Präsident Gunter Eckart unterzeichneten Mitteilung. (red)