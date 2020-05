Handball: Petkovic bestens präpariert für Russland

Mit Köpfchen: Ex-HSG-Coach Velimir Petkovic nutzt die Zwangspause zum Russisch-Büffeln. Foto: dpa

Berlin/Wetzlar. Corona zwingt zum Umdenken. Die, die gerne auf Achse sind, müssen zu Hause bleiben. Die, die im Büro gefordert sind, stecken im Homeoffice. Auch Velimir Petkovic hat die Pandemie ausgebremst. Berlin statt Moskau. Es gibt Schlimmeres!

Der 63-Jährige, der die Handballer der HSG Wetzlar 1998 übernommen hatte, sie in der Bundesliga etablierte und deshalb noch heute an der Lahn viele Freunde hat und große Wertschätzung genießt, büffelt. Zusammen mit seiner Frau Nada sitzt er tagtäglich vor YouTube-Videos und lernt Russisch. "Wir nutzen die Zeit sinnvoll", ist sich "Petko" nicht zu schade, in einem Alter, in dem sich andere zur Ruhe und in ihren Garten setzen, Neues kennenzulernen.

Vor gut zwei Monaten hat er einen ab 1. April datierten Vier-Jahres-Vertrag als Nationalcoach der Sbornaja unterschrieben, gearbeitet hat er mit seinen Jungs allerdings noch nicht. Seine schon gebuchten Flüge mussten kurzfristig abgesagt werden, bereits vereinbarte Gespräche mit Offiziellen und Spielern wurden verschoben, seine Wohnungssuche an der Moskwa, an der er laut Kontrakt künftig mindestens 183 Tage im Jahr verbringen wird, muss warten. Und sein Wunsch, nicht nur sein neues Team schnell kennenzulernen, sondern auch die Sehenswürdigkeiten der rund 13 Millionen Einwohner zählenden Metropole zu erkunden, liegt auf Eis. Kreml, Kaufhaus GUM, Bolschoi-Theater, Lenin-Mausoleum, Roter Platz, Zarenpalast, Metro, Basilius-Kathedrale, Lomonossow-Universität oder die neue City mit den Wolkenkratzern Oko (354 Meter) und Federazija Wostok (327 Meter): "Aufgeschoben ist nicht aufgehoben", freut sich Velimir Petkovic fast kindlich auf seine neue Aufgabe.

Dass inzwischen die Duelle in der WM-Qualifikation gegen die Türkei und gegen Schweden abgesagt wurden, grämt "Petko" nicht. Er sitzt zu Hause am Computer, hat inzwischen rund 100 Partien aus der russischen Liga und des Nationalteams gesehen, analysiert und bewertet. "Wahrscheinlich bin ich auf den neuen Job so gut vorbereitet wie noch nie auf einen jemals zuvor", gewinnt der gebürtige Bosnier der Zwangspause auch viel Positives ab. "Die Jungs werden sich wundern, wenn sie mich erstmals live erleben."

Mit Oleg Kuleschow, 1997 Weltmeister und in der Bundesliga acht Jahre für den SC Magdeburg am Ball, hat Petkovic bereits einen Co-Trainer gefunden. Der 46-jährige Kuleschow spricht fließend deutsch. Er coachte zuletzt SKIF Krasnodar. Einen Torwarttrainer sucht der neue Russland-Übungsleiter noch. Dass es Ex-Nationalkeeper Andrej Lawrow (einst TV Niederwürzbach, TuS Nettelstedt, SG Kronau-Östringen und MT Melsungen) werden wird, verweist "Petko" ins Reich der Fabel. Da ihn auch ein Fitness-Trainer aus seinem Umfeld nach Moskau begleiten soll, befindet sich Petkovic derzeit in ständigem Austausch mit Verbandspräsident Lew Voronin. Auch der 58-Jährige hat eine deutsche Vergangenheit. Der Rechtsaußen spielte von 1998 bis 2008 für die TSG Friesenheim.

Dass der ehemalige HSG-Coach in der Zwischenzeit medial für Aufsehen sorgte, obwohl der Handball ruht, wertet er nicht als Nachtreten in Richtung der Füchse Berlin, die ihn überraschend beurlaubt und Michael Roth installiert hatten, obwohl er sowieso im Sommer dem Essener Zweitliga-Coach Jaron Siewert hätte Platz machen müssen. "Viele junge Manager sind respektlos, sie haben nicht mehr die nötige Achtung vor den Trainern", kritisierte "Petko" unlängst in einem Interview. "Deshalb werden verstärkt auch junge, unerfahrene Übungsleiter verpflichtet, die nicht diesen starken Willen haben, dafür aber leichter zu steuern und zu beeinflussen sind", so der 63-Jährige.

Ein Trainer sei "leider nicht mehr die Autorität, nicht mehr die wichtigste Person im Verein, wie das früher der Fall war. Und dadurch wird auch eine Mannschaft geschwächt", sagte Petkovic in Richtung vieler Verantwortlicher. Nicht nur Corona sollte sie zum Umdenken zwingen.