Handball: Rolf Viehmann trifft nun Töne statt das Tor

Rolf Viehmann stammt ursprünglich aus Dornholzhausen, lebt aber mit seiner Familie in Rechtenbach. Der Diplom-Betriebswirt arbeitet in Dillenburg und hat im vergangenen Jahr sein Fernstudium zum Wirtschaftsingenieur erfolgreich abgeschlossen. "Inhaltlich lief es prima. Aber die zeitliche Komponente habe ich ein wenig unterschätzt", sagt der 54-Jährige. Seine Laufbahn als Handballer fing beim TV Dornholzhausen an, dort beendete er auch seine Karriere. Weiter Stationen waren der TV Münchholzhausen und die SG Langgöns/DornholzhausenDort kam er überwiegend im linken Rückraum zum Einsatz. Seit 2007 ist er Vorsitzender des GV Harmonie RechtenbachIn seiner Freizeit verbringt der Rechtshänder gerne Zeit mit der Familie, geht Laufen, fährt Fahrrad oder hält sich mit dem Rudergerät beziehungsweise dem Schlingentrainer fit. (tis)