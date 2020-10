Handball-Saison wird wohl auch auf HHV-Ebene unterbrochen

Jetzt kommt sie wohl doch flächendeckend in Hessen, die Unterbrechung der Handball-Saison. Foto: dpa

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

WETZLAR - Nach dem chaotischen Saisonauftakt mit zahlreichen Spielabsagen am vergangenen Wochenende sowie der Reaktion von bereits drei Bezirken, den Wettkampfbetrieb vorerst zu unterbrechen, wird nun laut Informationen dieser Zeitung auch der Hessische Handball-Verband (HHV) im Laufe des Donnerstags reagieren und den Liga-Alltag vorerst aussetzen. Damit würden auch in den hessischen Ober- und Landesligen alle Partien vorläufig gestrichen.

Am Mittwoch hatte der HHV nochfolgende Mitteilung veröffentlicht: "Im Zuge der steigenden Infektionszahlen in weiten Teilen Hessens ist die Zahl der Spielabsagen am ersten Spieltag in einzelnen Bezirken sehr hoch gewesen. Die Bezirke Wiesbaden/Frankfurt und Offenbach/Hanau haben in Folge dessen den Spielbetrieb auf Bezirksebene vorübergehend eingestellt. Aus anderen Bezirken ist uns bereits mitgeteilt worden, dass über ein Aussetzen des Spielbetriebs nachgedacht wird."

Außerdem gab der Verband den ihm unterstellten Bezirken mittels dieses Schreibens noch mit auf den Weg: "Eine Entscheidung zur zeitlich begrenzten Aussetzung des Spielbetriebs kann von den Bezirken grundsätzlich unter bestimmten rechtlichen Voraussetzungen getroffen werden und ist aus Sicht des HHV unter den gegebenen Umständen auch nachvollziehbar. Folgende Punkte gilt es bei der Umsetzung unbedingt zu beachten: Das zeitlich begrenzte Aussetzen des Spielbetriebs kann nur durch einen Beschluss des Bezirksspielausschusses erfolgen, Einzelentscheidungen von Bezirksspielwarten oder Klassenleitern sind rechtlich nicht bindend. Das Aussetzen des Spieltriebs muss zeitlich so begrenzt sein, dass auf Veränderungen bei den Infektionszahlen reagiert werden kann. Die Empfehlung von Seiten des HHV ist ein zeitlich begrenztes Aussetzen des Spielbetriebs in den Bezirken von zwei bis maximal vier Wochen um dann die Situation im Bezirk neu bewerten zu können. Wenn durch politische Entscheidungen der Spielbetrieb untersagt wird, ist dem zwingend Folge zu leisten." (red)