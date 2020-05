Handball-Trainer Jan Gorr ist stolz auf die Meisterschaft des HSC 2000 Coburg

Jan Gorr, geboren am 30. März 1978 in Gießen und aufgewachsen in Hüttenberg, war von 2005 bis 2012 Trainer des TV Hüttenberg und schaffte mit diesem 2011 den Aufstieg in die 1. BundesligaNach einem geplatzten Wechsel zum VfL Gummersbach betrat der zwischenzeitliche "Co" von Bundestrainer Martin Heuberger zur Saison 2013 die Kommandobrücke des damaligen Drittligisten HSC Coburg, den er in seinem ersten Jahr zurück in Liga zwei und im Sommer 2016 dann ins deutsche Oberhaus coachte. Nach dem Abstieg der Franken als Tabellenletzter nach der Spielzeit 2016/17 gelang schließlich die Rückkehr als "Corona-Meister" der

2. Bundesliga. (lew)