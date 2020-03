Handball: TSV Lang-Göns zieht sich aus der Männer-Landesliga zurück

Foto: TSV Lang-Göns

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

LANGGÖNS - Der bisherige Männerhandball-Landesligist TSV Lang-Göns meldet in der nächsten Spielrunde seine Mannschaft in der Bezirksoberliga. Der Handballvorstand habe sich hierzu in zwei Sitzungen beraten und einstimmig entschieden, teilt der Verein mit.

Das TSV-Team um den scheidenden Trainer Michael Razen schloss die durch die Corona-Krise vorzeitig beendete Saison 2019/2010 auf dem vierten Tabellenplatz ab und erreichte damit sportlich die Klassenzugehörigkeit im sechsten Jahr in Folge souverän. Die Verantwortlichen führten in den vergangenen Wochen alle erforderlichen Gespräche mit den Mannschaftsteilen - mit dem Ziel, eine konkurrenzfähige Landesligamannschaft zu stellen, heißt es in der Mitteilung. Hierzu seien bereits Weichen gestellt und Fakten geschaffen worden, insbesondere mit dem Wechsel des langjährigen Coachs Razen auf Thomas Wallendorf habe der Verein reagiert und ein Zeichen für die erfolgreiche Fortführung der Landesliga-Handballer gesetzt. Jedoch hätten sich die Planungen zusehends schwieriger gestaltet, verletzungsbedingt hätte bereits Robin Jänicke sein Mitwirken im nächsten Jahr ausgeschlossen und sogar schweren Herzens sein Karriereende verkündet. Nachdem weitere Spieler aus den verschiedensten Gründen keine Zusage für das kommende Spieljahr hätten geben können, zogen die Verantwortlichen die Konsequenzen.

"Uns ist es wichtig, dass sich Verein und Zuschauer mit den Spielern der Mannschaft identifizieren können und denken, dass uns dies bisher immer gut gelungen ist. Jetzt ist aber ein Punkt erreicht, an dem man sich hierzu - nicht zuletzt auch wegen der Corona-Krise und den damit verbundenen Unwägbarkeiten - klar positionieren muss, wenn auch schmerzlich in der Entscheidung", begründet der Sportliche Leiter Michael Hopp die Entscheidung.

Die zweite Männermannschaft der Lang-Gönser schaffte zuletzt den Sprung in die Bezirksoberliga, der Aufstieg war bereits der vierte Aufstieg in den vergangenen sechs Jahren. Der TSV plant für die kommende Runde, die Spieler zusammenführen und das Team in der "BOL" melden. "Eine Klasse tiefer zu spielen, ist kein Beinbruch für uns. Wir erhalten uns unsere Identität, können uns neu sortieren und dann gestärkt und geeint in die Zukunft gehen", so Hopp. (red)