Handball-Zweitligist TV Hüttenberg schließt die Runde auf Tabellenplatz 15 ab

"Es fühlt sich ganz schön seltsam an, ein Fazit zu dieser Saison zu ziehen. Alles ist irgendwie nur halbfertig. Insgesamt sind wir mit einem leicht blauen Auge davongekommen, Platz 15 ist nicht überragend, wir sind aber sportlich nicht abgestiegen, das ist alles, was zählt. Weil unsere Bilanz gegen die direkten Konkurrenten richtig gut war, bin ich mir sicher, dass wir durch Rückspielsiege gegen Emsdetten, Elbflorenz und Konstanz noch nach oben geklettert wären. Wir haben viel gelernt in dieser Runde und ich finde, dass wir nach dem Auswärtssieg in Ferndorf ab November eine positive Entwicklung genommen haben. Vor allem macht mich stolz, wie die Mannschaft in der Zeit der Verletztenmisere zusammengestanden hat. Kommende Saison greifen wir wieder an."

(nih)