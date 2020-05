Handballer der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen halten ein Trio

Bleibt der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen treu: Maduwuike Okpara. Foto: Florian Gümbel

Wetzlar (flo). Der Kader des Handball-Drittligateams der HSG Dutenhofen/Münchholzhausen nimmt weiter Gestalt an. Denn die Grün-Weißen dürfen sich über drei weitere Zusagen freuen. Kreisläufer Maduwuike Okpara bleibt ein weiteres Jahr, dazu rücken aus der A-Jugend die beiden Rückraumakteure Jan Waldgenbach und Ole Klimpke zur Mannschaft des neuen Trainers Gennadij Chalepo auf.

"Madu hatte im ersten Drittligajahr noch Schwierigkeiten, sich an das Niveau zu gewöhnen. Aber nach den Leistungen, die er in den letzten Runde speziell in der Deckung abgeliefert hat, war es uns sehr wichtig, ihn zu halten", lobt Jugendkoordinator Andreas Klimpke den 21-Jährigen, der in der abgelaufenen Spielzeit insbesondere in der Abwehr auf Einsatzminuten kam. Nahezu regelmäßig waren auch Waldgenbach und Klimpke bereits dabei. Beide zählten in der vorzeitig beendeten Saison zwar noch zum Team der A-Jugend, sprangen aufgrund der engen Personalsituation aber häufig beim Drittligateam ein. "Über weite Strecken haben die beiden das sehr gut gemacht", befindet Klimpke. Der Lohn für das junge Duo: Ein fester Platz in der Chalepo-Mannschaft.