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Donnerstag, 26.03.2020 - 17:30
3 min

Handballer des TSV Lang-Göns ziehen sich aus der Landesliga zurück

Das kommt dann doch überraschend! Der TSV Lang-Göns zieht seine erste Männermannschaft aus der Landesliga zurück und plant einen Neuanfang in der Bezirksoberliga.

Von Marc Steinert und Tim Straßheim
Ein Team, das es so nicht mehr geben wird: der TSV Lang-Göns vor der Landesliga-Saison 2019/2010. Foto: TSV Lang-Göns

Ein Team, das es so nicht mehr geben wird: der TSV Lang-Göns vor der Landesliga-Saison 2019/2010. Foto: TSV Lang-Göns

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Tim Straßheim: Sportredakteur Wetzlar
Tim Straßheim Freiwilliger Abstieg des TSV Lang-Göns ist konsequent
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