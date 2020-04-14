Handballer Domink Mappes glaubt nicht an eine Fortsetzung der Bundesliga-Saison

Bild aus vergangenen Tagen: Dominik Mappes (l.) kann derzeit nicht aus dem Rückraum der Eulen Ludwigshafen abziehen. Und befindet sich daher aktuell mit seiner Familie in seiner Hüttenberger Heimat. Foto: dpa
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