Handballer Marcel Köhler meistert den Spagat

Marcel Köhler wohnt in Staufenberg. Beim TV Mainzlar startete er mit dem Handball spielen, weitere Stationen in der Jugend waren die HSG Lollar/Ruttershausen und der TV HüttenbergIn seinem ersten Jahr bei den Aktiven kehrte er zur HSG Lumdatal zurück, einer neuen Spielgemeinschaft zwischen dem TV Mainzlar und der HSG Nordeck-Winnen/Allendorf/LondorfNach zwei Jahren bei der HSG Wettenberg zog es ihn 2018 erneut ins Lumdatal. Als Trainer startete er in der Jugend beim TV Mainzlar. Die Frauen der HSG Lumdatal führte der B-Lizenz-Inhaber vergangene Saison in die 3. Liga. Seit drei Jahren coacht er zudem die C-Jugend der HSG Dutenhofen/MünchholzhausenIn seiner Freizeit geht der 24-Jährige gerne Tennis spielen oder Ski fahren. Ab dem 1. November tritt Marcel Köhler eine Stelle als Lehramtsreferendar mit den Fächern Sport und Mathe am Johanneum Gymnasium in Herborn an. (tis)