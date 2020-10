Handballer Matteo Menges zeigt für Deutschland sein Können

Matteo Menges (16) wechselte im Sommer 2019 auf das Sportinternat des SC DHfK LeipzigVorher ging er bis zum ersten Jahr B-Jugend für den TV Hüttenberg auf Torejagd. Nach einer Probewoche überzeugte der Rückraumspieler in Sachsen. Sein Vater ist der ehemalige Bundesliga-Torhüter des TV Hüttenberg, TorstenAuch seine Mutter Susanne engagiert sich ehrenamtlich für das "Original aus Mittelhessen". Wenn Matteo Menges in seiner Heimat Hüttenberg ist, geht er gerne ins Fitnessstudio. In Leipzig trifft er sich gerne mit Freunden. (tis)