Handballer Niklas Diebel will sich in Balingen durchsetzen

Niklas Diebel stammt aus dem Waldsolmser Ortsteil GriedelbachObwohl er auch beim Fußball eine gute Figur abgab und mit den Zwillingen Gian-Luca Itter (nun SC Freiburg) und Davide Itter (VfL Wolfsburg II) für den FC Cleeberg in der Jugend spielte, entschied er sich nach einer Einladung für die Hessenauswahl für den Handball. Erste Station war die SG Kleenheim, in der C-Jugend wechselte er zum TV HüttenbergNachdem er in der Jugend-Nationalmannschaft zusammen mit dem heutigen Torhüter der HSG Wetzlar, Till Klimpke, auf sich aufmerksam machte, wagte er den Sprung auf das Handball-Internat des TSV Hannover-Burgdorf2018 zog es ihn zum HBW Balingen-WeilstettenDer 22-Jährige lebt in Balingen und studiert in Albstadt-Ebingen Wirtschaftsingenieurwesen. In seiner Freizeit geht Niklas Diebel in die Balinger Stadt, trifft sich auf einen Kaffee mit Freunden oder zockt an der Play-Station. Seine Heimatgemeinde besucht er immer im Sommer während der spielfreien Zeit und an Weihnachten. "Mehr ist leider kaum möglich", betont Diebel. (tis)