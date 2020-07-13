Handballer Stefan Hanemann sucht noch einen Verein

Trägt nicht mehr das Trikot der Eulen Ludwigshafen: Torhüter Stefan Hanemann. Foto: Marco Wolf
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ZUR PERSON
Stefan Hanemann stammt aus Wetzlar und spielte in der Jugend immer für die HSG Dutenhofen/MünchholzhausenIn der Jugend wurde er mit den Grün-Weißen zweimal Zweiter bei den Deutschen Meisterschaften. 2015 wechselte er als A-Jugendlicher per Doppelspielrecht zur HSG Konstanz in die 3. Liga, anschließend verpflichtete das Team von Bodensee den ehemaligen Junioren-Nationaltorhüter (Vierter bei der U21-WM in Algerien) fest. Im Januar 2018 sicherte sich Bundesligist Eulen Ludwigshafen die Dienste des heute 24-Jährigen. Obwohl sein Vertrag in der Pfalz nicht verlängert wurde, wohnt der Keeper noch immer in Ludwigshafen. In Heidelberg studiert er Russisch und Sport auf Lehramt. In seiner Freizeit trifft sich Stefan Hanemann gerne mit Freunden. (tis)
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