Handballer verschieben die Saison

Wetzlar (red/tis). Was am Wochenende bereits durchgesickert war, ist nun auch offiziell bestätigt: Die Handball-Saison auf Hessen-Ebene beginnt nicht am 12./13. September, sondern am 17. und 18. Oktober. Darauf verständigte sich das das Präsidium des Hessischen Handball-Verbands (HHV) auf seiner Telefonkonferenz am Dienstagabend. Grund für den Entschluss: die aktuelle Corona-Situation.

Damit folgten die Verantwortlichen der Empfehlung des Arbeitskreises Spieltechnik - allerdings nicht in allen Punkten. Denn Vereine haben - nach Rücksprache mit dem HHV - auch schon im Zeitraum zwischen dem 12. September und dem 17.Oktober Meisterschaftsspiele zu bestreiten und damit vorzuziehen, sofern die beiden beteiligten Clubs dies wünschen.

Mit dieser Maßnahme trägt das Präsidium den örtlich bedingten Unterschieden in den Bereichen Hallenöffnungen, Anforderungen des Hygienekonzepts und Infektionszahlen Rechnung, wie der Verband in einer Pressemitteilung erklärte.

Ziel dieser Entschiedung ist es, auch den unterschiedlichen Interessen der Vereine entgegenzukommen und dort Spiele zuzulassen, wo und wann dies möglich ist. Auch sollen mit diesem Beschluss flexibel und kurzfristige Reaktionen auf Änderungen der Corona-Lage erleichtert beziehungsweise ermöglicht werden.

Weiterhin heißt es, dass das Präsidium für die kommende Runde große Herausforderungen auf die Clubs und Spielleitenden Stellen zukommen sieht, da nach derzeitigem Stand der Dinge mit sehr großer Wahrscheinlichkeit Spielausfälle und Unterbrechungen der Runden zu erwarten sind. Deshalb sollen mit diesem Beschluss möglichst viele Möglichkeiten geschaffen werden, Partien auszutragen.

Die Detailfragen zu diesem Beschluss werden in den Durchführungsbestimmungen festgelegt, die Anfang September veröffentlicht werden.

Der HHV legt in seinem Beschluss aber auch großen Wert drauf, dass der Gesundheitsschutz aller an Spielen Beteiligten oberste Priorität bei jeder Entscheidung haben muss.