Handballer Ziehm verliert 14 Kilo in drei Monaten

Christian Ziehm stammt aus HüttenbergNoch heute wohnt der 31-Jährige dort. Beim TV Hüttenberg durchlief er sämtliche Jugendmannschaften, mit der U 23 des TVH stieg der Linkshänder von der Bezirksoberliga bis in die Oberliga auf. 2013 zog es ihn zur HSG Lollar/Ruttershausen. Mit den Buderusstädtern schaffte er den Durchmarsch von der A-Klasse bis in die LandesligaDazu spielt "Ziehmi" beim TV Dornholzhausen Fußball, sofern das die Zeit zulässt. Der Rückraumspieler, der in seiner Freizeit gerne mit seinem Hund spazieren geht, macht kein Hehl daraus, dass er es sich durchaus vorstellen könne, irgendwann seine Karriere bei seinem Heimatverein in der dritten Mannschaft zu beenden. "Das ist natürlich eine Option", sagt der Textil-Veredler, der aber noch nicht an ein Laufbahnende denkt. "Ich hatte kaum schwere Verletzungen, ich fühle mich fit." (tis)