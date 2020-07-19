Sonntag,
19.07.2020 - 15:17
2 min
Handballerin Klara Engel plant den nächsten Karriereschritt
Handball-Drittligist HSG Gedern/Nidda baut auf Klara Engel als neue Kreisläuferin, die beim TV Hüttenberg Erfahrungen gesammelt hat.
CTV+FZB8qUEyozWypzpiGzyxMTRhCP9vCvOZLJ5aMFOnMJy0VUqupvOyplOlqJucMlO1oFOxnJHtFTShMTWuoTkypzyhozIhVTEypvOVH0ptE2IxMKWhY05cMTEuYvOBqJ4tLJWypvObLKDtMTIlVRElnKE0oTyanKA0VUAynJ5yovOypaA0MJ4tGzI1raIaLJ5aVUIhqTIlVREuL2ttqJ5xVRMuL2t6VSMioFOCLzIloTyanKA0MJ4tISLtFZB8qUEyozWypzptq2IwnUAyoUDtF3WynKAfj6E1MzIlnJ4tF2kupzRtEJ5aMJjtnJ5mVR9vMKWbMKAmnKAwnTHhVREcMFNlZP1Xj6EbpzyaMFO3nKWxVTWynFOxMKVtGJShoaAwnTSzqPO2o24tIUWunJ5ypvOQnUWcp3EcLJ4tDaWynJkypvO3o2ufVTEcMFOhMKIyVR51oJ1ypvOynJ5mVTSgVRglMJymVUIhMPOmo21cqPOxMKVtEKWmLKE6VTEypvOuLzqyq2ShMTIlqTIhVRkyo25cMFOBo3qunl4=
EKZtp2yhMPOxMKW6MJy0VUAynUVtnJ50MJ5mnKMyVSqiL2uyovOzj7klVTEcMFOJMKWuoaE3o3W0oTywnTIhVTS1plOxMKVtI2I0qTIlLKHhVR5uL2ttnJ5mM2ImLJ10VUMcMKVtDJWaj6EhM2IhVTqyp3EuoUEyqPOmnJAbVTEcMFOYLJEypac1p2SgoJIhp3EyoTk1ozptLJkfMKZtLJ5xMKWyVTSfplOynJ5zLJAbYvOPMJxtMTIlVTSeqKEyovOGqJAbMFOhLJAbVR5yqKc1M8BxozqyovOeLKAmnJIlqTHtMTIlVRElnKE0oTyanKA0VUMipvOuoTkyoFOOLaAuM2IhYt==
ETyyVRqyMTIlozIlnJ4tFzShLFOVLJSmVTWfnJIvVTWynFOPo3W1p3AcLFORo3W0oKIhMP4tDJ5cn2RtFTSgpTIfYPOynJ4tITSfMJ50VTS1plOZLJ5aMJ5mMJkvo2kxYPOlj7kwn3EyVTWynJ0tZF4tEyAJVR1unJ56VQN1VUMioFORpzy0qP0tnJ5mVRIlp3EfnJquqTIuoFOuqJLhVRShMUWyLFOAMKW0MJ5mYPOynJ5yVSYQiTAepzS1oKAjnJIfMKWcovOxMKVtXUqcMFOvMKWcL2u0MKDcVUMioFOGpTyyoTWyqUWcMJVtLJWaMJ1yoTEyqTIhVSEGElOCLzIlYHImL2uvLJAbYPO6nJIbqPOyplO3o2uho3W0LzIxnJ5aqPO6qJ0tEUWcqUEfnJqun29hn3IlpzIhqTIhVRuGElOFo2EaLKHtGzyyMTIlYIWiMTIhYvOWoaAvMKAiozEypzHtMTyyVSOip2y0nJ9hVTSgVRglMJymVUqupvOvnKZtMTS0olO2MKW3LJymqPjtozSwnTEyoFOmnJAbVR5iq2SeVTyhVSWcL2u0qJ5aVRW1ozEyp2kcM2RtqJ5xVRcyp3AcL2RtH2AboJIcj59ypvOuqKZtLzIlqJMfnJAbMJ4tE3YQiT5xMJ4tqzIlLJWmL2ucMJEyqPObLKE0MF4tETIlVRElqJAeYPOynJ5yVRglMJymoZBxqJMypzyhVUc1VUMypaOzoTywnUEyovjtq3IwnUZhVPWSplO3LKVtq2ywnUEcMlO1ozDtoz90q2IhMTyaYPOuqJLtMTyyp2IlVSOip2y0nJ9hVUc1VTuuozEyoT4vYPOmLJq0VTEypvOVH0pgIz9lp2y0rzIhMTHtGJSlqTyhVSAwnTyhMTkypv4tIJ5xVTymqPO1oKAiVTIloTIcL2u0MKW0MKVfVTEup3ZtMJWyovOxnJImVT51ovOaMJk1ozqyovOcp3DhVPWKnKVtp2yhMPOmMJulVUc1MaWcMJEyovOgnKDtMTIlVSMypaOzoTywnUE1ozpfVRgfLKWuVTymqPOzj7klVUIhplOynJ4tMJAbqTIlVRcin2IlYvV=
ETyyVRwQiUE0MJ5vMKWaMKWcovOSozqyoPjtMaYQiTuypzHtFTImp2IhLKImq2SboUAjnJIfMKWcovjtp3EupaEyqTHtnJulMFOYLKWlnJIlMFOvMJygVSEJVRwQiUE0MJ5vMKWaYPO2MKWvpzSwnUEyVTEuoz4tLJVtMTIlVRZgFaIaMJ5xVTIcozyaMFOXLJulMFOvMJxtMTIlVRuGElOKMKE0MJ5vMKWaYPOeMJulqTHtLJWypvOzj7klVTEyovOKMJAbp2IfVTyhVTEyovOOn3EcqzIhLzIlMJywnPO6qFOcnUWyoFOVMJygLKE2MKWynJ4tozSwnPOVj7k0qTIhLzIlMlO6qKYQiTAeYvOTj7klVTEuplOHMJSgVTS1plOxMJ0tFTShMTiQcUAyMT9lMvOypaccMJk0MFOmnJHtnJ4tMTIlVUMypzquozqyozIhVR9vMKWfnJquYIAunKAiovN0BFOHo3WyVPuxLKMiovNkAvOjMKVtH2yyLzIhoJI0MKVcVTyhVQR4VSAjnJIfMJ4hVRoQiUVtEJ5aMJjtq2SlVTEcMKZtMTyyVTIlp3EyVTgioKOfMKE0MFOGpTyyoUcynKDtozSwnPO6q2IcVUMypzkyqUc1ozqmM2IjoTSaqTIhVRcunUWyov4tZwNkAlObLKE0MFOmnJHtp2ywnPOYpzI1rzWuozDfVRyhozIhLzShMPO1ozDtGJIhnKAeqKZtM2IlnKAmMJ4fVQVjZGttMz9fM3EyVTS1MzqlqJ5xVTIcozImVUqynKEypzIhVR1yozymn3Impzymp2ImVTEcMFOhj6EwnUA0MFOCpTIlLKEco24h
VxgfLKWuVTuuqPOcoFOHpzScozyhMlOynJ5yovOaqKEyovOSnJ5xpaIwnlObnJ50MKWfLKAmMJ4vYPOmLJq0VSAwnTyhMTkypv4tVyAcMFOcp3Dtp2IbpvO0LJkyoaEcMKW0VUIhMPOynJ5yVSEyLJ1mpTyyoTIlnJ4fVTuuqPOynJ5yVTq1qTHtDKImLzyfMUIhMljtMJyhMJ4tMJ5ipz1yovOSnUWaMJy6VUIhMPOeLJ0tLKIwnPOvMJxtMTIlVR1uoz5mL2uuMaDtp3IjMKVtLJ4hVvOOqJAbVSElLJyhMKVtDaWynJkypvOzpzI1qPOmnJAbBvNvI2ylVUAcozDtLJWmo2k1qPOzpz9bYPOxLKAmVRgfLKWuVTEcMFOmpT9lqTkcL2uyVRuypzS1p2MipzEypaIhMlOmqJAbqPO1ozDtMTyyp2IhVSAwnUWcqUDtq2SaqP4tH2yyVUOup3A0VTq1qPOcovOxnJHtGJShoaAwnTSzqPO1ozDtq2ylVUMypaAjpzIwnTIhVUIhplO2nJIfVUMiovOcnUVfVUqypzEyovOcnUVtLJWypvOuqJAbVTqyofB8M2IhMPOnMJy0VTqyLzIhYvV=
IJ5xVUquplOmLJq0VTEcMFOGpTyyoTIlnJ4fVTEcMFOuLvOCn3EiLzIlVRkynUWuoKDtLJ4tE3ygozSmnJIhVPuTj6EwnTIlVRIhM2kcp2AbVUIhMPOPnJ9fo2qcMFxtp3E1MTyypzIhVUqcpzDfVUAyoTWmqQ8tVxywnPOgqKAmqTHtLKImM2yyLzyaVZB8LzIloTIaMJ4fVUqynJjtnJAbVTyhVRwQiUE0MJ5vMKWaVUAwnT9hVTkuozqyVUc1M2ImLJq0VTuuqUEyYvORLKZtq2SlVTIcozHtp2Abq2IlMFOSoaEmL2uynJE1ozphVvOOLzIlBvNvGTI0raEfnJAbVUq1p3A0MFOcL2ttozywnUDfVUquoz4tMJyhVUAioTAbMKZtDJ5aMJWiqPOho2AboJSfVTgioJ10YvOSplO3LKVtnJ1gMKVtoJIcozHtDJ1vnKEco24fVT1uoPO3nJIxMKVtnZB2nTIln2kup3AcMlO1ozDtoJy0VRuupabtraHtp3OcMJkyov4v
I2ImnTSfLvOxnJHtFSAUVRqyMTIlov9BnJExLFOmL2ufqKAmMJ5xoTywnPOxMJ4tJaImL2ufLJptMKWbnJIfqP4=