Handballerin Larissa Platen wechselt nach Bad Wildungen

Trägt nicht mehr das Mainzer Trikot: Handballerin Larissa Platen zieht es nach Nordhessen. Foto: Marcel Lorenz

Ehringshausen/Bad Wildungen (tis). Neuer Verein für die aus Ehringshausen stammende Larissa Platen: Die Bundesliga-Handballerin wechselt vom FSV Mainz 05 zum Klassenkonkurrenten Bad Wildungen Vipers. Die ehemalige Jugendspielerin des TV Hüttenberg unterschrieb bei den Nordhessinnen einen Einjahresvertrag. "Ich freue mich riesig auf die Saison und die neue Herausforderung bei den Vipers. Ich denke, dass dies genau der richtige Schritt für mich ist, um mich in allen Belangen weiterentwickeln zu können. Außerdem bin ich davon überzeugt, dass wir ein junges und schlagkräftiges Team mit unterschiedlichen Spielertypen haben werden, was uns in der Saison viel Spaß bringen kann", sagt die 24-jährige Polizistin.