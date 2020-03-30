Montag, 30.03.2020 - 15:45
4 min
Handballerin Neira Midzic möchte nach Coronakrise bei HSG Kleenheim-Langgöns angreifen
Von Tim Straßheim
Sportredakteur Wetzlar
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ZUR PERSON
Neira Midzic stammt aus Bosnien und kam in Bihac, einer Stadt im äußersten Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, zur Welt. Die 26-Jährige hat zwei Brüder, ihre Mutter war eine Leichtathletin. Nach Stationen in Bosnien und Kroatien schloss sie sich im Sommer des vergangenen Jahres der HSG Eibelshausen/Ewersbach an. Ab dem 2. April ist sie für den Drittligisten HSG Kleenheim-Langgöns spielberechtigt. Neira Midzic wohnt in Eibelshausen und arbeitet in Siegen als KrankenschwesterIn ihrer Freizeit grillt sie gerne mit Freunden. (tis)
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