Handballerin Neira Midzic möchte nach Coronakrise bei HSG Kleenheim-Langgöns angreifen

Neira Midzic stammt aus Bosnien und kam in Bihac, einer Stadt im äußersten Nordwesten von Bosnien und Herzegowina, zur Welt. Die 26-Jährige hat zwei Brüder, ihre Mutter war eine Leichtathletin. Nach Stationen in Bosnien und Kroatien schloss sie sich im Sommer des vergangenen Jahres der HSG Eibelshausen/Ewersbach an. Ab dem 2. April ist sie für den Drittligisten HSG Kleenheim-Langgöns spielberechtigt. Neira Midzic wohnt in Eibelshausen und arbeitet in Siegen als KrankenschwesterIn ihrer Freizeit grillt sie gerne mit Freunden. (tis)