Sonntag,
12.07.2020 - 16:00
2 min
Handballerinnen des TuS Waldernbach ziehen sich zurück
Mit einer Mannschaft weniger geht es in der Handball-Bezirksliga A der Frauen weiter. Der TuS Waldernbach zieht seine Mannschaft zurück. Zehn Spielerinnen schließen sich einem anderen Verein an.
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