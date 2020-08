Hessischer Handball-Präsident Gunter Eckart befürchtet "ganz schwierige Saison"

Gunter Eckart ist seit sechs Jahren Präsident des Hessischen Handball-Verbands (HHV). Im vergangenen August übernahm er zudem das Amt eines Vize-Präsidenten des Deutschen Handball-Bundes (DHB). In dieser Funktion war er auch an der Ausarbeitung des "Return To Play"-Konzepts zur Wiederaufnahme des Handballsport nach der Corona-Pause beteiligt. Der 66-Jährige ist pensionierter Studiendirektor und wohnt in BrombachtalSein Heimatverein ist der TSV Kirchbrombach, in dem er nach wie vor Mitglied ist.

