HHV legt Ligengröße fest

Weiß nun, mit wie vielen Teams er es in der Oberliga der weiblichen Jugend A zu tun bekommt: Tobias Lambmann, Trainer des TV Hüttenberg.

Wetzlar (wl). Der Hessische Handball-Verband (HHV) hat die Ligengrößen für die Jugend-Oberligateams festgelegt. Klar ist mittlerweile: Die Verantwortlichen um Jugendwart Kai Gerhardt haben sich dazu entschieden, eine einfache Runde, also ohne Rückspiel, zu absolvieren. Sollte in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie nicht mehr gespielt werden, werden die Staffeln ab Januar in zwei Gruppen eingeteilt.

A-Jugend: 12er Staffel, eine Aufstockung um eine Mannschaft ist noch möglich (wegen A-Jugend Bundesliga).

B-Jugend: 12er Staffel sowohl in der Ober- als auch in der Landesliga.

C-Jugend: Zwei Staffeln mit je zehn Mannschaft. Welches Team in welcher Gruppe spielt, entscheidet der HHV kurzfristig.

Zuvor hatte jeder Bezirk vom Hessischen Handball-Verband eine gewisse Anzahl an Startplätzen zugesichert bekommen.