Hoffmann wird Chalepo-Nachfolger bei HSG Eibelshausen/Ewersbach

Coacht künftig die Landesliga-Handballerinnen der HSG Eibelshausen/Ewersbach: Matthias Hoffmann (l.) mit Vorstandssprecherin Annelie Marten-Tirjan. Foto: HSG Eibelshausen/Ewersbach.

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Eschenburg/Dietzhölztal (csp). Mit Matthias Hoffmann hat die HSG Eibelshausen/Ewersbach einen neuen Trainer für die Landesliga-Handballerinnen verpflichtet. Er beerbt damit Ex-Coach Gennadij Chalepo, den es zu HSG Dutenhofen/Münchholzhausen zog.

"Ich bin froh, dass diese Baustelle abgearbeitet ist", teilt Josef Pham, bei der HSG im Vorstand für Marketing zuständig, mit. Der 48-jährige Hoffmann ist in Eschenburg kein unbeschriebenes Blatt und spielte bei der HSG nach der Jahrtausendwende drei Jahre in der Bezirksoberligamannschaft. Zuletzt betreute er die Frauen des TV Nethpen. Die Truppe rettete er einst vor dem Abstieg aus der Oberliga. Mittlerweile stieg der TVN in die 3. Bundesliga auf - mit Hoffmann als Trainer.

Auch bei den Männern gibt es Neuigkeiten: Dieter Diehl wird die Mannschaft auf die kommende Saison in der Bezirksliga A vorbereiten und eine neue Ära beim Traditionsclub einläuten. Damit kehrt der 58-Jährige knapp 20 Jahre nachdem er die HSG erstmals - damals als Spielertrainer - übernahm an seine alte Wirkungsstätte zurück und ersetzt Matthias Zohles, den es zum Ligakonkurrenten HSG Hinterland zog. "Eigentlich hatte ich nach dem Trainerjob in Driedorf vor, nichts mehr zu machen, aber die Trainerbrille legt man wohl nie ganz ab", erklärt Diehl sein Engagement.