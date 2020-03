HSG findet Ersatz für Puhl

Jetzt teilen:

WETTENBERG (mcs). Männer-Oberligist HSG Wettenberg vermeldet den ersten Neuzugang für die kommende Saison. Mit Hannes Rabe schließt sich den Spandau-Schützlingen ein 1,96 Meter großer wurfgewaltiger Rückraumspieler an, der zuletzt für die HSG Freiberg in der Oberliga Sachsen aktiv war und nun in Marburg studiert. Wichtig ist der Neuzugang auch, weil Sascha Puhl aus beruflichen wie privaten Gründen ab Sommer nicht mehr zur Verfügung steht.