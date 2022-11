4 min

HSG Linden gewinnt B-Juniorinnen-Derby gegen Vollnkirchen

In der Jugendhandball-Oberliga müssen die TuS-Mädels die Lindenerinnen vorerst an sich vorbei lassen. Ein männlicher Alterskamerad aus Bieber lässt es toremäßig so richtig krachen.

Von Redaktion