HSG Lumdatalmeldetfür 3. Liga

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

GIESSEN (mcs). Mittelhessen schickt in der Saison 2020/21 einen weiteren Frauenhandball-Drittligisten an den Start. Neben der HSG Kleenheim-Langgöns wird dort künftig auch die HSG Lumdatal antreten. Der Meister der Oberliga Hessen nahm sein Aufstiegsrecht wahr und reichte seine Absichtserklärung fristgerecht beim Deutschen Handball-Bund (DHB) ein.

"Der Aufsichtsrat der Stammvereine hatte uns mitgeteilt, welche Voraussetzungen für seine Zustimmung erfüllt sein müssen. Diese konnten trotz der kurzen Zeitspanne umgesetzt werden. Es war überwältigend, welche Resonanz wir von unseren Fans und Unterstützern bekommen haben. Da wir das finanzielle Ziel erfüllt haben, schulden wir als Verein es der Mannschaft nun auch, ihren Traum und ihre sportlichen Ambitionen zu erfüllen", ließ der Vereinsvorsitzende Michael Gilbert in einem kurzen Statement wissen.

Am Montag Abend will die Spielkommission der 3. Liga des DHB über die Zusammensetzung der Spielklassen entscheiden und dies am Dienstag bekannt geben.