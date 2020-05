HSG startet Rückabwicklung für Einzeltickets

Jetzt teilen:

Jetzt teilen:

Wetzlar (red). Am Montag startet der Handball-Bundesligist HSG Wetzlar die Rückabwicklung der verkauften Einzeltickets für die vier Heimspiele, die durch den Saisonabbruch nicht mehr ausgetragen werden können. Dabei handelt es sich um die Partien gegen die Füchse Berlin, den SC DHfK Leipzig, den HC Erlangen und HBW Balingen/ Weilstetten. Wer für diese Begegnungen Karten erworben hatte, kann bis Ende Mai mit der HSG in Kontakt treten und per Rückmeldeformular entweder seinen solidarischen Verzicht erklären, den Kaufpreis in einen Gutschein umwandeln oder sich das Geld zurückerstatten lassen.

"Die Absage der Saison hat für die HSG Wetzlar derzeit noch nicht absehbare wirtschaftliche Folgen", so HSG-Geschäftsführer Björn Seipp. "Wir bitten die Einzelticketkäufer daher, zu überlegen, ob es möglich ist, durch einen unwiderruflichen Verzicht auf Rückerstattung einen kleinen, in Summe aber deutlich bemerkbaren Beitrag zum Fortbestand der HSG Wetzlar in der 1. Bundesliga zu leisten. Natürlich haben wir aber auch für jeden Verständnis, dem dies in dieser Krise vielleicht nicht möglich ist."

Die Rückmeldeformulare und Tickets können auf der Geschäftsstelle abgegeben oder per Post (Brodschirm 1, 35578 Wetzlar), per Fax an 06441/ 20005-10 oder E-Mail an info@hsg-wetzlar.de übermittelt werden.